Газинский объяснил поражение «Краснодара» в суперфинале Кубка

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о поражении «быков» в суперфинале Кубка России. Встреча с московским «Спартаком» завершилась со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались красно-белые — 4:3.
«Соглашусь, что “Спартак” был ближе к победе по моментам. Может быть, на “Краснодаре” сказалось расстройство, что не удалось добиться золотых медалей РПЛ. Психологически это все-таки сказывается. Кто бы что ни говорил, но момент с короткой скамейкой тоже играет роль. Тяжело играть весь чемпионат одним составом по три матча за десять дней. Ну, и серия пенальти — лотерея. Помазун вчера выручил и хорошо сыграл. Недаром “Спартак” делал эту замену», — сказал Газинский «СЭ».
Благодаря этой победе «Спартак» завоевал Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР). Для «Краснодара» это третье поражение в финалах турнира — команда пока не выигрывала трофей.
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
