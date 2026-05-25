Газинский объяснил поражение «Краснодара» в суперфинале Кубка

Победу одержал «Спартак» со счетом 4:3 в серии пенальти.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о поражении «быков» в суперфинале Кубка России. Встреча с московским «Спартаком» завершилась со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались красно-белые — 4:3.

«Соглашусь, что “Спартак” был ближе к победе по моментам. Может быть, на “Краснодаре” сказалось расстройство, что не удалось добиться золотых медалей РПЛ. Психологически это все-таки сказывается. Кто бы что ни говорил, но момент с короткой скамейкой тоже играет роль. Тяжело играть весь чемпионат одним составом по три матча за десять дней. Ну, и серия пенальти — лотерея. Помазун вчера выручил и хорошо сыграл. Недаром “Спартак” делал эту замену», — сказал Газинский «СЭ».

Благодаря этой победе «Спартак» завоевал Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР). Для «Краснодара» это третье поражение в финалах турнира — команда пока не выигрывала трофей.

Спартак
1:1
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Футбол, Кубок России, Суперфинал
24.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Лужники
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Голы
Спартак
Пабло Солари
37′
Краснодар
Дуглас Аугусту
57′
Составы команд
Спартак
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
59′
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
47
Роман Зобнин
90′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
64′
97
Даниил Денисов
90+2′
9
Манфред Угальде
64′
11
Ливай Гарсия
4
Александр Джику
44′
35
Кристофер Мартинс
45′
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
45+3′
11
Жоау Батчи
52′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
3
Тормена
45+2′
4
Диего Коста
52′
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
82′
17
Валентин Пальцев
9
Джон Кордоба
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
66′
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
Статистика
Спартак
Краснодар
Желтые карточки
3
6
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
2
5
Угловые
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти