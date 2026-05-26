Титов: два кубка за девять лет — маловато, хочется большего

На минувших выходных «красно-белые» обыграли «Краснодар» (1:1, пен. 4:3) и в пятый раз стали обладателями этого трофея.
«Довольно равная игра. Без центра поля, особенно после перерыва. Не могу утверждать, что “Спартак” был сильнее “Краснодара” или наоборот. Нет, такого не увидел. “Быки” тоже заслуживали победу.
Южане, конечно, настрадались в чемпионате. Сами, по сути, отдали золото “Зениту”. Так что, с одной стороны, победа в Кубке стала бы для них компенсацией за серебро в РПЛ. Но “Краснодар” проиграл свой третий финал. Что поделать. Это футбол. При этом не забывайте, что довольно молодой клуб уже стал чемпионом и мог в нынешнем сезоне вообще оформить золотой дубль! Немного обидно за Сергея Николаевича Галицкого. Все-таки это его детище.
Но, с другой стороны, конечно, я рад за “Спартак”! Успех. Правда, всего два кубка за девять лет после чемпионства для такого большого клуба — маловато. Хочется большего», — сказал Титов.
Егор Титов выступал за «Спартак» с 1995 по 2008 год. Вместе с ним «красно-белые» шесть раз выиграли чемпионат России (1996−2001) и дважды становились обладателями Кубка страны (1998, 2003).
18 июля «Спартак» в матче за Суперкубок России сыграет против действующего чемпиона РПЛ — «Зенита».
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
