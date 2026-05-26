Титов: два кубка за девять лет — маловато, хочется большего

«Довольно равная игра. Без центра поля, особенно после перерыва. Не могу утверждать, что “Спартак” был сильнее “Краснодара” или наоборот. Нет, такого не увидел. “Быки” тоже заслуживали победу.



Южане, конечно, настрадались в чемпионате. Сами, по сути, отдали золото “Зениту”. Так что, с одной стороны, победа в Кубке стала бы для них компенсацией за серебро в РПЛ. Но “Краснодар” проиграл свой третий финал. Что поделать. Это футбол. При этом не забывайте, что довольно молодой клуб уже стал чемпионом и мог в нынешнем сезоне вообще оформить золотой дубль! Немного обидно за Сергея Николаевича Галицкого. Все-таки это его детище.



Но, с другой стороны, конечно, я рад за “Спартак”! Успех. Правда, всего два кубка за девять лет после чемпионства для такого большого клуба — маловато. Хочется большего», — сказал Титов.