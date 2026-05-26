В «Спартаке» заявили о планах усилить состав

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал о планах клуба после победы в Кубке России. Интервью опубликовано на «Советском спорте».
В суперфинале Кубка России московская команда обыграла «Краснодар» — 1:1 (4:3 по пенальти) и завоевала трофей.
«Если команда хочет бороться за чемпионство, то безусловно нужно усиливаться. Конечно, будем это делать», — заявил Некрасов.
Также руководитель клуба обозначил ближайшую цель команды после победы в Кубке России.
«Следующая цель — Суперкубок. Приходите к нам 18-го числа», — сказал гендиректор «Спартака».
По итогам сезона «Спартак» выиграл Кубок России и получил право сыграть в матче за Суперкубок страны.
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Пабло Солари
37′
Дуглас Аугусту
57′
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
59′
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
47
Роман Зобнин
90′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
64′
97
Даниил Денисов
90+2′
9
Манфред Угальде
64′
11
Ливай Гарсия
4
Александр Джику
44′
35
Кристофер Мартинс
45′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
45+3′
11
Жоау Батчи
52′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
3
Тормена
45+2′
4
Диего Коста
52′
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
82′
17
Валентин Пальцев
9
Джон Кордоба
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
66′
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти