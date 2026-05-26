Помазун — о победе «Спартака» в серии пенальти Суперфинала: Прыгал по шпаргалке

Вратарь московского «Спартака» Илья Помазун рассказал, как готовился к серии пенальти в Суперфинале FONBET Кубка России против «Краснодара».
24 мая «Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» в основное время — 1:1, а затем победил в серии пенальти со счётом 4:3. Одним из главных героев встречи стал Помазун, сумевший отбить два удара в послематчевой серии.
После игры голкипер признался, что пользовался специальной шпаргалкой с подсказками по ударам соперников. Перед каждым пенальти он сверялся с бутылкой, на которой были указаны предполагаемые направления ударов игроков «Краснодара».
— Да, там были нанесены предполагаемые стороны, в которые будут бить футболисты соперника. Мы это разбирали, — заявил Помазун в интервью «РБ Спорт».
На вопрос, совпали ли прогнозы с реальными ударами, вратарь ответил, что не все, однако игроки «Краснодара», не реализовавшие свои попытки, действительно пробили в ожидаемые стороны.
— Да. Я прыгал по шпаргалке, — добавил Помазун.
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Пабло Солари
37′
Дуглас Аугусту
57′
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
59′
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
47
Роман Зобнин
90′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
64′
97
Даниил Денисов
90+2′
9
Манфред Угальде
64′
11
Ливай Гарсия
4
Александр Джику
44′
35
Кристофер Мартинс
45′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
45+3′
11
Жоау Батчи
52′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
3
Тормена
45+2′
4
Диего Коста
52′
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
82′
17
Валентин Пальцев
9
Джон Кордоба
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
66′
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти