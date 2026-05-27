Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.25
П2
3.90
Футбол. Товарищеские матчи
28.05
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.35
П2
2.88
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Маркиньос выполнил обещание отцу после победы «Спартака» в Кубке

Бразильский полузащитник посвятил трофей отцу, который мечтал увидеть его победу в Кубке вместе с красно-белыми.

Источник: Соцсети

Полузащитник «Спартака» Маркиньос посвятил победу в FONBET Кубке России своему отцу. Бразильский футболист рассказал, что перед смертью отца дал ему важное обещание, сообщает пресс-служба московского клуба.

«Мечтой отца был мой трофей вместе со “Спартаком”. Я хотел выиграть Кубок для него. Теперь я выполнил его просьбу», — сказал Маркиньос.

Отец футболиста умер в сентябре 2024 года. В клубе отметили, что для Маркиньоса победа в Кубке была принципиальным вопросом.

На церемонии награждения игрок появился в особенной футболке, посвященной отцу. В «Спартаке» подчеркнули, что отец Маркиньоса точно гордился бы сыном.

«Спартак» стал обладателем Кубка России после победы над «Краснодаром» в суперфинале. Основное время матча завершилось вничью, а в серии пенальти сильнее оказались красно-белые.