Маркиньос выполнил обещание отцу после победы «Спартака» в Кубке

Полузащитник «Спартака» Маркиньос посвятил победу в FONBET Кубке России своему отцу. Бразильский футболист рассказал, что перед смертью отца дал ему важное обещание, сообщает пресс-служба московского клуба.
«Мечтой отца был мой трофей вместе со “Спартаком”. Я хотел выиграть Кубок для него. Теперь я выполнил его просьбу», — сказал Маркиньос.
Отец футболиста умер в сентябре 2024 года. В клубе отметили, что для Маркиньоса победа в Кубке была принципиальным вопросом.
На церемонии награждения игрок появился в особенной футболке, посвященной отцу. В «Спартаке» подчеркнули, что отец Маркиньоса точно гордился бы сыном.
«Спартак» стал обладателем Кубка России после победы над «Краснодаром» в суперфинале. Основное время матча завершилось вничью, а в серии пенальти сильнее оказались красно-белые.