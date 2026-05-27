«Спартак» разместил разбитый Кубок России в клубном музее

Разбитый Кубок России, который «Спартак» получил после победы в турнире, пополнил музей «ЛУКОЙЛ Арены». Об этом сообщается в Telegram-канале стадиона.
В публикации отмечается, что хранители истории арены проделали ювелирную работу и смогли сохранить почти все части поврежденного трофея.
Экспонат будет доступен для болельщиков красно-белых в музее стадиона.
«Спартак» выиграл FONBET Кубок России после победы над «Краснодаром» в суперфинале. Основное время матча завершилось вничью, а в серии пенальти сильнее оказались москвичи.