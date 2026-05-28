«Трудное, но мудрое решение». Карседо — о назначении в «Спартак»

— Когда спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао связался со мной, я не то чтобы не рассматривал это предложение. Дело в том, что это был очень важный момент работы с «Пафосом» в Лиге чемпионов и чемпионате Кипра. Мы чувствовали себя любимыми на Кипре и не хотели уходить. Но Кахигао настоял. В конце концов, это было трудное, но мудрое решение, — приводит слова Карседо Мarca.