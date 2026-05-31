Посещаемость Кубка России выросла четвертый год подряд

Средняя посещаемость FONBET Кубка России выросла четвертый год подряд, сообщается в официальном сообществе турнира во «ВКонтакте».
В сезоне-2025/26 среднее число зрителей на матчах турнира составило 8407 человек. По сравнению с предыдущим сезоном показатель увеличился на 10%.
В розыгрыше-2024/25 средняя посещаемость Кубка России составляла 7609 зрителей. Сезоном ранее на матчах турнира в среднем присутствовали 6976 человек, в сезоне-2022/23 — 5674.
Отдельно организаторы отметили рост посещаемости в обоих путях турнира. В Пути РПЛ среднее число зрителей выросло на 4% — до 14 479 человек.
В Пути регионов прирост оказался выше и составил 20%. Средняя посещаемость матчей этой части турнира в сезоне-2025/26 достигла 3812 зрителей.
FONBET Кубок России проходит в формате с двумя сетками — Путь РПЛ и Путь регионов. Такая система позволяет клубам из разных лиг продолжать борьбу за трофей на нескольких стадиях турнира.