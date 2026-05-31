Футбол. Товарищеские матчи
2-й тайм
Япония
0
:
Исландия
0
Все коэффициенты
П1
1.85
X
2.40
П2
12.20
Футбол. Товарищеские матчи
16:00
Швейцария
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.60
П2
13.25
Футбол. Товарищеские матчи
17:00
Чехия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.81
П2
5.25
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Германия
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.17
X
10.25
П2
18.00
Футбол. Товарищеские матчи
22:30
США
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.39
П2
2.83
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Мексика
1
:
Австралия
0
П1
X
П2

Посещаемость Кубка России выросла четвертый год подряд

Среднее число зрителей на матчах турнира в сезоне-2025/26 увеличилось на 10% по сравнению с прошлым розыгрышем.

Источник: https://vk.com/russiancup

Средняя посещаемость FONBET Кубка России выросла четвертый год подряд, сообщается в официальном сообществе турнира во «ВКонтакте».

В сезоне-2025/26 среднее число зрителей на матчах турнира составило 8407 человек. По сравнению с предыдущим сезоном показатель увеличился на 10%.

В розыгрыше-2024/25 средняя посещаемость Кубка России составляла 7609 зрителей. Сезоном ранее на матчах турнира в среднем присутствовали 6976 человек, в сезоне-2022/23 — 5674.

Отдельно организаторы отметили рост посещаемости в обоих путях турнира. В Пути РПЛ среднее число зрителей выросло на 4% — до 14 479 человек.

В Пути регионов прирост оказался выше и составил 20%. Средняя посещаемость матчей этой части турнира в сезоне-2025/26 достигла 3812 зрителей.

FONBET Кубок России проходит в формате с двумя сетками — Путь РПЛ и Путь регионов. Такая система позволяет клубам из разных лиг продолжать борьбу за трофей на нескольких стадиях турнира.