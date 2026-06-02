Мусаев рассказал, как провел ночь после поражения в Кубке России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как провел вечер после поражения клуба в Кубке России от «Спартака».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, «Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в Суперфинале Кубка России (1:1, 3:4 пен.). Матч прошел на стадионе «Лужники» в присутствии более 70 тысяч болельщиков.

«После матча и пресс-конференции с тренерами поехали в отель. Немного посидели в лобби. Понимая, что все равно никто до утра не заснет, предложил сходить куда-то поужинать. После таких матчей не стоит в одиночестве сидеть в номере. На матч приезжали мои друзья из Краснодара. Увиделись с ними в центре, перекусили и пошли гулять по вечерней Москве. Немного развеялись, подышали свежим воздухом и около двух ночи вернулись в отель.

Часа два я все-таки поспал. Около пяти проснулся и больше не ложился. Тем более у нас был ранний вылет в Краснодар», — приводит слова Мусаева «Чемпионат».

В минувшем сезоне Российской Премьер-лиги «Краснодар» занял второе место, упустив лидерство за несколько туров до конца чемпионата. Победителем турнира в рекордный 11-й раз стал «Зенит» из Санкт-Петербурга.


Спартак
1:1
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Футбол, Кубок России, Суперфинал
24.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Лужники
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Голы
Спартак
Пабло Солари
37′
Краснодар
Дуглас Аугусту
57′
Составы команд
Спартак
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
59′
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
47
Роман Зобнин
90′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
64′
97
Даниил Денисов
90+2′
9
Манфред Угальде
64′
11
Ливай Гарсия
4
Александр Джику
44′
35
Кристофер Мартинс
45′
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
45+3′
11
Жоау Батчи
52′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
3
Тормена
45+2′
4
Диего Коста
52′
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
82′
17
Валентин Пальцев
9
Джон Кордоба
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
66′
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
Статистика
Спартак
Краснодар
Желтые карточки
3
6
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
2
5
Угловые
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
