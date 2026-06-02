Мусаев рассказал, как провел ночь после поражения в Кубке России

«После матча и пресс-конференции с тренерами поехали в отель. Немного посидели в лобби. Понимая, что все равно никто до утра не заснет, предложил сходить куда-то поужинать. После таких матчей не стоит в одиночестве сидеть в номере. На матч приезжали мои друзья из Краснодара. Увиделись с ними в центре, перекусили и пошли гулять по вечерней Москве. Немного развеялись, подышали свежим воздухом и около двух ночи вернулись в отель.



Часа два я все-таки поспал. Около пяти проснулся и больше не ложился. Тем более у нас был ранний вылет в Краснодар», — приводит слова Мусаева «Чемпионат».