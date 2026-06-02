Мусаев защитил Боселли после промаха в финале Кубка

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о критике в адрес футболистов, не реализовавших пенальти в финале FONBET Кубка России со «Спартаком», сообщает «Чемпионат».
Основное время суперфинала завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти «Спартак» победил 4:3, а у «Краснодара» свои удары не реализовали Хуан Боселли и Кевин Ленини.
«Это ваша работа — находить виновных, писать громкие заголовки. Наверное, это нормально, что так происходит. Когда Роберто Баджо в финале чемпионата мира 1994 года не забил пенальти, все об этом тоже говорили и писали. И он до сих пор живет с этим», — сказал Мусаев.
«Но до него не забили свои удары Барези и Массаро, а виноват остался Баджо. Я бы не хотел уходить в эту сторону. Мы поддержали всех — и Боселли, и Ленини. Сразу сказали, что вместе побеждаем и вместе проигрываем. Виновных не искали», — добавил тренер.
Мусаев подчеркнул, что не сомневается в отношении Боселли к финалу и желании футболиста помочь команде.
«Уверен, что Боселли так же хотел победить, как и любой другой футболист. Но так бывает, не сложилось. А то, что происходило в прессе, — это часть футбола», — заявил Мусаев.
«Краснодар» в третий раз проиграл финал Кубка России. Ранее клуб уступал в решающих матчах турнира «Ростову» в 2014 году и ЦСКА в 2023-м.
«Спартак» выиграл Кубок России в пятый раз в истории. Последний раз до этого красно-белые брали трофей в 2022 году.