Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.60
П2
2.83
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Марокко
:
Мадагаскар
Все коэффициенты
П1
1.10
X
10.50
П2
25.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Уэльс
:
Гана
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.39
П2
3.55
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2

Мусаев защитил Боселли после промаха в финале Кубка

Главный тренер «Краснодара» заявил, что команда поддержала игроков, не забивших пенальти в матче со «Спартаком».

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о критике в адрес футболистов, не реализовавших пенальти в финале FONBET Кубка России со «Спартаком», сообщает «Чемпионат».

Основное время суперфинала завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти «Спартак» победил 4:3, а у «Краснодара» свои удары не реализовали Хуан Боселли и Кевин Ленини.

«Это ваша работа — находить виновных, писать громкие заголовки. Наверное, это нормально, что так происходит. Когда Роберто Баджо в финале чемпионата мира 1994 года не забил пенальти, все об этом тоже говорили и писали. И он до сих пор живет с этим», — сказал Мусаев.

«Но до него не забили свои удары Барези и Массаро, а виноват остался Баджо. Я бы не хотел уходить в эту сторону. Мы поддержали всех — и Боселли, и Ленини. Сразу сказали, что вместе побеждаем и вместе проигрываем. Виновных не искали», — добавил тренер.

Мусаев подчеркнул, что не сомневается в отношении Боселли к финалу и желании футболиста помочь команде.

«Уверен, что Боселли так же хотел победить, как и любой другой футболист. Но так бывает, не сложилось. А то, что происходило в прессе, — это часть футбола», — заявил Мусаев.

«Краснодар» в третий раз проиграл финал Кубка России. Ранее клуб уступал в решающих матчах турнира «Ростову» в 2014 году и ЦСКА в 2023-м.

«Спартак» выиграл Кубок России в пятый раз в истории. Последний раз до этого красно-белые брали трофей в 2022 году.