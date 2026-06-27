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Клуб Басты сыграет в Кубке России впервые за три года

«СКА Ростов» гарантировал себе участие в Кубке России, где не играл с 2023 года благодаря выходу в финал Медиалиги.

Источник: Соцсети

«СКА Ростов» под руководством главного тренера Андрея Каряки впервые с момента перехода в медиафутбол вышел в финал Медиалиги.

В полуфинальном противостоянии ростовская команда встретилась с московским «Амкалом». Победа была одержана по итогам двух матчей. В первой игре «СКА Ростов» уступил со счётом 1:3. Ответный поединок завершился победой ростовчан в основное время — 2:0. В серии буллиталити «СКА Ростов» оказался точнее — 4:2.

Буллиталити представляет собой экспериментальный формат послематчевой серии, применяемый в медиафутболе. Он сочетает элементы футбольных пенальти и хоккейных буллитов.

Выход в финал Медиалиги автоматически предоставляет команде право на участие в Кубке России. Для «СКА Ростов» это возвращение в турнир после трёхлетнего перерыва: последний раз клуб выступал в Кубке страны в 2023 году.

Согласно результатам жеребьёвки, соперником «СКА Ростов» в первом раунде «пути регионов» Кубка России станет пензенский «Зенит».

Клуб принадлежит рэперу Василию Вакуленко (Баста), который приобрёл его в октябре 2019 года. В начале 2024 года команда перешла из Второй лиги в Медиалигу.