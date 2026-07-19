Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Урал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.26
П2
3.60
Футбол. Первая лига
16:00
КАМАЗ
:
Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.37
П2
2.39
Футбол. Первая лига
17:00
Велес
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.18
П2
2.72
Футбол. Первая лига
17:00
Текстильщик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.23
П2
2.71
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.35
П2
3.95
Футбол. Первая лига
18:00
Сочи
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.29
П2
3.66
Футбол. Первая лига
18:30
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.57
П2
4.80
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.47
П2
5.10
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Испания
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.06
П2
3.71
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
4
:
Англия
6
П1
X
П2

«Спартак» назвал поражение от «Зенита» незаслуженным

Красно-белые пропустили ответный мяч на 90+8-й минуте, а затем уступили петербуржцам в серии пенальти.

Источник: ФК "Спартак"

Московский «Спартак» отреагировал на поражение от петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России. Красно-белые заявили, что превосходили соперника по ходу встречи и не заслуживали такого результата.

«Были очевидно сильнее соперника, но потерпели незаслуженное поражение.

Сезон РПЛ стартует для нас ровно через неделю. Возьмем сегодняшние эмоции и превратим их в мотивацию на чемпионат.

Один за всех — и все за одного!» — говорится в сообщении на официальной странице «Спартака».

Основное время встречи, прошедшей на стадионе «Нижний Новгород», завершилось со счетом 1:1. На 25-й минуте полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс вывел московскую команду вперед.

«Зенит» избежал поражения в самом конце матча. На восьмой добавленной ко второму тайму минуте Александр Соболев реализовал пенальти и перевел игру в серию одиннадцатиметровых ударов.

В послематчевой серии точнее оказались футболисты петербургского клуба — 4:2. У «Зенита» свои попытки реализовали Игорь Дивеев, Фелипе Аугусто, Джон Джон и Соболев, а Андрей Мостовой не попал в ворота. В составе «Спартака» забили Пабло Солари и Кристофер Ву.

«Зенит» завоевал первый трофей российского футбольного сезона-2026/27. Петербуржцы получили право сыграть за Суперкубок как чемпионы России, а «Спартак» — как обладатель Кубка страны.

Зенит
5:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Суперкубок России, Финал
18.07.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.
Читать дальше