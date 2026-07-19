«Спартак» назвал поражение от «Зенита» незаслуженным

Московский «Спартак» отреагировал на поражение от петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России. Красно-белые заявили, что превосходили соперника по ходу встречи и не заслуживали такого результата.
«Были очевидно сильнее соперника, но потерпели незаслуженное поражение.
Сезон РПЛ стартует для нас ровно через неделю. Возьмем сегодняшние эмоции и превратим их в мотивацию на чемпионат.
Один за всех — и все за одного!» — говорится в сообщении на официальной странице «Спартака».
Основное время встречи, прошедшей на стадионе «Нижний Новгород», завершилось со счетом 1:1. На 25-й минуте полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс вывел московскую команду вперед.
«Зенит» избежал поражения в самом конце матча. На восьмой добавленной ко второму тайму минуте Александр Соболев реализовал пенальти и перевел игру в серию одиннадцатиметровых ударов.
В послематчевой серии точнее оказались футболисты петербургского клуба — 4:2. У «Зенита» свои попытки реализовали Игорь Дивеев, Фелипе Аугусто, Джон Джон и Соболев, а Андрей Мостовой не попал в ворота. В составе «Спартака» забили Пабло Солари и Кристофер Ву.
«Зенит» завоевал первый трофей российского футбольного сезона-2026/27. Петербуржцы получили право сыграть за Суперкубок как чемпионы России, а «Спартак» — как обладатель Кубка страны.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
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