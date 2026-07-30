Глушаков рассказал, когда сможет дебютировать за «СКА Ростов»

— Слушайте, давайте не будем загадывать. Мы спокойно от матча к матчу идём. Как команда будет выступать, так и будет. Все умеют играть в футбол, и мы не можем говорить, что мы дойдём до финала, до Пути РПЛ или ещё какой-то стадии. У каждой команды есть свои плюсы и минусы. Мы разбираем каждую команду. И думаю, что всё будет от нас зависеть, от нашего настроя. У нас хорошая команда собралась. Посмотрим, что будет, время покажет.