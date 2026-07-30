Глушаков рассказал, когда сможет дебютировать за «СКА Ростов»

Бывший полузащитник «Спартака» и игрок медиафутбольного клуба «СКА Ростов» Денис Глушаков рассказал, что пока не готов помочь команде в матчах Кубка России из-за травмы.
Накануне «СКА Ростов» дома обыграл пензенский «Зенит» в первом раунде Пути регионов Кубка России. Основное время завершилось вничью — 2:2, а в серии пенальти ростовчане оказались сильнее со счётом 6:5.
— «СКА Ростов» вчера победил пензенский «Зенит» в первом раунде Кубка России. Что скажете по матчу? Почему вы не играли?
— Я пока травмирован, не могу играть. А за СКА очень рад! Доволен, что команда прошла дальше. С нервотрёпкой правда, но ничего страшного, всякое бывает. Самое главное, что прошли в следующий этап.
— Передали уже ребятам пару ласковых за пропущенный гол на последних минутах?
— Да, чуть-чуть. В группе написали друг другу, что так нельзя играть, особенно в концовке. Но это тоже опыт.
— Как далеко СКА может зайти в Кубке?
— Слушайте, давайте не будем загадывать. Мы спокойно от матча к матчу идём. Как команда будет выступать, так и будет. Все умеют играть в футбол, и мы не можем говорить, что мы дойдём до финала, до Пути РПЛ или ещё какой-то стадии. У каждой команды есть свои плюсы и минусы. Мы разбираем каждую команду. И думаю, что всё будет от нас зависеть, от нашего настроя. У нас хорошая команда собралась. Посмотрим, что будет, время покажет.
— А со здоровьем у вас как дела обстоят? Есть шанс, что сыграете в Кубке?
— Восстанавливаюсь потихоньку. Пока рано говорить, когда выйду на поле. Как выздоровею, так сразу меня увидите, — сказал Глушаков «Матч ТВ».
Во втором раунде Пути регионов Кубка России «СКА Ростов» встретится с тамбовским «Спартаком».