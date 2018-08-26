«Ротор» проиграл «Факелу» на глазах 30 тысяч болельщиков

Болельщики со стажем наверняка помнят, как в 90-х эти клубы из соседних областей бились друг с другом в Высшей лиге чемпионата России. Однако сейчас команды вынуждены бороться за выживание во втором по силе российском дивизионе: перед очной встречей у обеих коллективов было по 6 очков. Встреча обещала быть принципиальной.

Поединок предворяла торжественная церемония награждения победителей турнира «Кожаный мяч». Борьбу за кубок вели 69 команд из 68 регионов, а победителем стала команда «Труд» из Краснодарского края. Памятные медали и почетный трофей ребятам вручили губернатор

Волгоградской области Андрей Бочаров, министр спорта Павел Колобков и рекордсмен сборной России Сергей Игнашевич, которого настоящей овацией встретили пришедшие на матч болельщики.

Фанаты, кстати, до последнего стремились попасть на «Волгоград-Арену» — очереди у касс были даже за полчаса до стартового свистка. Отрадно видеть такой интерес

жителей города к родной команде, несмотря на не самые впечатляющие результаты. Напомним, что 22 августа «Ротор» вылетел из Кубка России, проиграв команде из ПФЛ

«Сызрань-2003». Наставник волжан Роберт Евдокимов даже пытался подать в отставку, однако ни игроки, ни руководство клуба эту инициативу не поддержало. Поэтому

матч с «Факелом» становился для главного тренера во многом судьбоносным.

Однако уже на первой минуте матча волжане едва не пропустили — форвард хозяев не смог реализовать выход один на один. Не забиваешь ты — забивают тебе: буквально

через минуту прекрасным дальним ударом Андрей Мязин пробил вратаря гостей Дмитрия Кортнева. Команды по всей видимости решили начать матч без разведки: в первые пять

минут уместились гол, три удара и один угловой.

К середине тайма игра несколько успокоилась, зато оживились болельщики, и по трибунам пронесся дружный клич «Вперед, за «Ротор». Не забыли зрители и полюбившийся

с чемпионата мира боевой «заряд» исландских болельщиков.

Кстати, приехало на матч и несколько десятков фанатов гостей. Возможно, это помогло «Факелу» сравнять счет на 19-й минуте — Михаил Бирюков завершил красивую комбинацию

точным ударом из-за пределов штрафной.

На 38-й минуте впервые по-настоящему вступил в игру арбитр Иван Сараев, наградив «горчичнками» Игорь Лебеденко и Дениса Якубу, которые едва не устроили драку на поле.

До конца тайма хозяева пытались найти счастье у чужих ворот, используя стандартные положения и навесы, однако защита воронежцев сыграла собранно и не позволила «Ротору»

уйти на перерыв ведя в счете. В итоге — 1:1.

Второй тайм также начался с предупреждения — Сараев наказал за опасную игру (номер 14).

«Ротор» второй отрезок матча начал не очень активно, не создав сколь-нибудь серьезных моментов у ворот Дмитрия Кортнева. Роберт Евдокимов пытался освежить игру своих

подопечных, выпустив на поле Камиля Муллина и Исламнура Абдулавов, однако замены результата не дали — у волгоградцев по-прежнему ничего не получалось в атаке. А вот

гости смогли навязать контригру, создав несколько моментов у ворот Фильцова. Впрочем, и им не удавалось забить, хотя на 78-й минуте мяч все-таки побывал в сетке волжан,

однако боковый рефери определил положение «вне игры».

В последние десять минут футболисты «Ротора» вспомнили, что играют на глазах у почти 30 тысяч болельщиков, не отвернувшихся от команды, и устроили настоящую осаду

ворот «Факела». Но, как и в последних играх, в завершающей стадии волжанам не хватило то ли везения, то ли, возможно, мастерства. В итоге сработало то же правило, что

помогло забить хозяевам в начале встречи: на четвертой добавленной минуте вышедший на замену Артем Бабенков откликнулся на навес со штрафного и принес воронежцам

важные гостевые три очка.