Инвестор «Химок»: Мы будем вне конкуренции
Бизнесмен Туфан Садыгов уверен, что в следующем сезоне «Химки» досрочно вернутся в РПЛ.
Бизнесмен Туфан Садыгов уверен, что в следующем сезоне «Химки» досрочно вернутся в РПЛ.
Бизнесмен Туфан Садыгов в интервью «Спорт-Экспрессу» выразил уверенность, что клуб вернется в РПЛ в следующем сезоне:
«У нас нет конкурентов в первой лиге. Думаю, что мы будем вне конкуренции. С нашим бюджетом нужно выходить в РПЛ. Мы и выйдем. Наш вылет в этом году — стечение обстоятельств и неправильно принятые решения руководства клуба, к сожалению. Все бывает. И “Динамо” вылетало, и “Спартак”. В этом ничего страшного нет. Думаю, в следующем сезоне “Химки” досрочно выйдут в РПЛ».
«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ-2022/23 с 18 очками в 28 матчах. За два тура до конца сезона подмосковная команда лишилась шансов на сохранение места в премьер-лиге.