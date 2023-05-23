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17:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Инвестор «Химок»: Мы будем вне конкуренции

Бизнесмен Туфан Садыгов уверен, что в следующем сезоне «Химки» досрочно вернутся в РПЛ.

ХимкиФНЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Бизнесмен Туфан Садыгов в интервью «Спорт-Экспрессу» выразил уверенность, что клуб вернется в РПЛ в следующем сезоне:

«У нас нет конкурентов в первой лиге. Думаю, что мы будем вне конкуренции. С нашим бюджетом нужно выходить в РПЛ. Мы и выйдем. Наш вылет в этом году — стечение обстоятельств и неправильно принятые решения руководства клуба, к сожалению. Все бывает. И “Динамо” вылетало, и “Спартак”. В этом ничего страшного нет. Думаю, в следующем сезоне “Химки” досрочно выйдут в РПЛ».

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ-2022/23 с 18 очками в 28 матчах. За два тура до конца сезона подмосковная команда лишилась шансов на сохранение места в премьер-лиге.

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