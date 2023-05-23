Инвестор «Химок»: Мы будем вне конкуренции

«У нас нет конкурентов в первой лиге. Думаю, что мы будем вне конкуренции. С нашим бюджетом нужно выходить в РПЛ. Мы и выйдем. Наш вылет в этом году — стечение обстоятельств и неправильно принятые решения руководства клуба, к сожалению. Все бывает. И “Динамо” вылетало, и “Спартак”. В этом ничего страшного нет. Думаю, в следующем сезоне “Химки” досрочно выйдут в РПЛ».