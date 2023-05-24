Стали известны планы «Балтики» после выхода в РПЛ

«Нам кажется, что заявить о себе в РПЛ проще в знакомой атмосфере. Мы не хотели бы сейчас потерять тех людей, на которых делали ставку в этом сезоне. Считаем, что их потолок высок. Вообще не знаю, есть ли у них потолок. Скорее всего, мы сохраним большую часть состава. Может, процентов 20−30 поменяем. У нас нетипичная ситуация для ФНЛ. Обычно здесь средний возраст 28−30 лет. У нас 25. А есть ещё Младен Кашчелан, которому 40. Его возраст влияет на статистику», — сказал Ибрагимов.