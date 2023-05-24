«Я должен получить медаль». Слуцкий — о возвращении «Рубина» в РПЛ

«На самом деле мне написали все ребята — поздравили. Я считаю, что нет никакого “багажа прошлого тренера”. Тренер закрыл дверь — другой открыл, и это команда нового тренера. Но учитывая, что сезон был долгий и неоднозначный… Я общался со многими игроками “Рубина”, они мне писали кружочки из самолета, с банкета, поздравляли.



Сайманов, Яровинский и я собрали эту новую команду. Это большая история, игроки долго притирались. Это не так, что ты набрал новых людей и они сразу заиграли. Это была большая работа, все к ней приложили руку. Но те, кто поставил финальную точку, они заслуживают большей похвалы.



Если спросить про мою внутреннюю эмоцию, то мне безусловно приятно, что “Рубин” вернулся и я тоже принял в этом участие. Но эмоционально я не могу быть в этих процессах. Но по регламенту я должен получить медаль, все-таки отработал 19 туров», — сказал Слуцкий.