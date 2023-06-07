Болельщики «Шинника» просят оставить гендиректора на посту

В письме фанаты черно-синих отметили позитивную динамику в развитии клуба и предложили главе области оставить на своем посту генерального директора Сергея Кулакова.

Недавно Михаил Евраев сообщил о выборах генерального директора ярославского клуба. Поэтому болельщики решили повлиять на ситуацию и обратились к губернатору.