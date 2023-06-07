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10:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики «Шинника» просят оставить гендиректора на посту

Фанаты футбольного клуба «Шинник» обратились к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву, сообщает «Евро-Футбол. Ру».

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В письме фанаты черно-синих отметили позитивную динамику в развитии клуба и предложили главе области оставить на своем посту генерального директора Сергея Кулакова.

Недавно Михаил Евраев сообщил о выборах генерального директора ярославского клуба. Поэтому болельщики решили повлиять на ситуацию и обратились к губернатору.

В прошедшем сезоне «Шинник» занял 7-е место в первой лиге, набрав 46 очков в 34 матчах.

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