Болельщики «Шинника» просят оставить гендиректора на посту
Фанаты футбольного клуба «Шинник» обратились к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву, сообщает «Евро-Футбол. Ру».
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Фанаты футбольного клуба «Шинник» обратились к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву, сообщает «Евро-Футбол. Ру».
В письме фанаты черно-синих отметили позитивную динамику в развитии клуба и предложили главе области оставить на своем посту генерального директора Сергея Кулакова.
Недавно Михаил Евраев сообщил о выборах генерального директора ярославского клуба. Поэтому болельщики решили повлиять на ситуацию и обратились к губернатору.
В прошедшем сезоне «Шинник» занял 7-е место в первой лиге, набрав 46 очков в 34 матчах.