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14:36 (мск), источник: Sportmail.ru

«Динамо» Махачкала может пригласить в клуб Шамиля Газизова

Шамиль Газизов находится без работы после того, как подал в отставку с поста гендиректора «Уфы».

Уфа
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Источник: РИА "Новости"

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подтвердил информацию о встрече с бывшим генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым. Газизов может войти в структуру управления махачкалинского «Динамо».

«Информация соответствует действительности. Если он захочет, то может войти в аппарат “Динамо”. Это квалифицированный специалист, который хорошо зарекомендовал себя. Мы заинтересованы в его приглашении», — сказал Гаджиев.

Махачкалинское «Динамо» завершило сезон-2022/2023 Первой лиги на восьмой строчке в турнирной таблице.

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