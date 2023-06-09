«Динамо» Махачкала может пригласить в клуб Шамиля Газизова
Шамиль Газизов находится без работы после того, как подал в отставку с поста гендиректора «Уфы».
Уфа
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Шамиль Газизов находится без работы после того, как подал в отставку с поста гендиректора «Уфы».
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подтвердил информацию о встрече с бывшим генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым. Газизов может войти в структуру управления махачкалинского «Динамо».
«Информация соответствует действительности. Если он захочет, то может войти в аппарат “Динамо”. Это квалифицированный специалист, который хорошо зарекомендовал себя. Мы заинтересованы в его приглашении», — сказал Гаджиев.
Махачкалинское «Динамо» завершило сезон-2022/2023 Первой лиги на восьмой строчке в турнирной таблице.