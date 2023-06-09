«Динамо» Махачкала может пригласить в клуб Шамиля Газизова

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подтвердил информацию о встрече с бывшим генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым. Газизов может войти в структуру управления махачкалинского «Динамо».

«Информация соответствует действительности. Если он захочет, то может войти в аппарат “Динамо”. Это квалифицированный специалист, который хорошо зарекомендовал себя. Мы заинтересованы в его приглашении», — сказал Гаджиев.