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13:30 (мск), источник: Sportmail.ru

«Химки» объявили о переходе экс-защитника сборной России

Бывший футболист сборной России Сергей Терехов продолжит карьеру в клубе Первой лиги.

ХимкиФНЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

О переходе Сергея Терехова подмосковный клуб объявил на своем официальном сайте. Контракт с футболистом подписан на два года с возможностью продления еще на один год.

Ранее 33-летний футболист выступал за брянское и московское «Динамо», «Балтику», «Волгарь», «Оренбург» и «Сочи», с которым в позапрошлом сезоне стал обладателем серебряной медали чемпионата России. На счету футболиста есть две игры за сборную России в отборочном турнире к Чемпионату мира 2022 года.

Прежде Терехов уже выступал за «Химки» — в 2010 году футболист провел 11 матчей за подмосковную команду.

Футбольный клуб «Химки» занял 15-е место в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги и сейчас выступает в Первой лиге.

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