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14:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Жозеп Клотет покинул пост главного тренера «Торпедо»

Испанский тренер возглавлял «Торпедо» с марта 2023 года, сменив на этом посту Андрея Талалаева.

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Источник: РИА "Новости"

Московский клуб сообщил о прекращении сотрудничества с Клотетом в своих соцсетях.

«По итогам переговоров с Жозепом Клотетом совет директоров “Торпедо” принял решение прекратить сотрудничество с испанским специалистом и его ассистентом Берто Лладо. Мы благодарим Жозепа и Берто за целеустремленность, трудолюбие, самоотдачу на протяжении всей работы в клубе и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В минувшем сезоне Премьер-лиги «Торпедо» занял последнее, шестнадцатое место и вылетел в Первую лигу. После 12 туров второго по значимости футбольного дивизиона «Торпедо» набрал 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.

46-летний Клотет ранее работал помощником главного тренера английских клубов «Суонси», «Лидс» и «Бирмингем Сити», а также возглавлял итальянские клубы СПАЛ и «Брешию».

Помимо тренерской карьеры Клотет работал экспертом и комментатором на испанском отделении телеканала Sky Sports. а также являлся штатным колумнистом спортивного издания Marca.

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