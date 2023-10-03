Жозеп Клотет покинул пост главного тренера «Торпедо»

Московский клуб сообщил о прекращении сотрудничества с Клотетом в своих соцсетях.

«По итогам переговоров с Жозепом Клотетом совет директоров “Торпедо” принял решение прекратить сотрудничество с испанским специалистом и его ассистентом Берто Лладо. Мы благодарим Жозепа и Берто за целеустремленность, трудолюбие, самоотдачу на протяжении всей работы в клубе и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В минувшем сезоне Премьер-лиги «Торпедо» занял последнее, шестнадцатое место и вылетел в Первую лигу. После 12 туров второго по значимости футбольного дивизиона «Торпедо» набрал 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.

46-летний Клотет ранее работал помощником главного тренера английских клубов «Суонси», «Лидс» и «Бирмингем Сити», а также возглавлял итальянские клубы СПАЛ и «Брешию».