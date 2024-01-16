Тихонов рассказал, почему не возьмет на стажировку Аршавина и Мостового
Главный тренер футбольного клуба «Енисей» Андрей Тихонов объяснил, почему не возьмет на стажировку Андрея Аршавина и Александра Мостового.
Главный тренер футбольного клуба «Енисей» Андрей Тихонов объяснил, почему не возьмет на стажировку Андрея Аршавина и Александра Мостового.
Тихонов вновь возглавил «Енисей» 10 января, подписав контракт на 2,5 года. Ранее он руководил командой в 2016 и 2017 году.
Сейчас в Академии РФС обучение на тренеров, проходят в том числе Мостовой и Аршавин. Одно из заданий для учеников — прохождение стажировки в клубе.
«Я не думаю, что Андрей Аршавин или Александр Мостовой услышат что-то новое от меня. Есть люди, которые специально обучены таким вещам, у которых есть футбольная и спортивная базы гораздо больше, чем у меня. Так что единственное, чем я могу поделиться, это внутренним общением.
Это должны преподавать люди, которые умеют и знают больше, чем мы. Я считаю, что не нужно лезть туда, куда не нужно, каждый занимается своим делом. Если бы обратились? Когда я работал в “Крыльях Советов” и в “Енисее”, к нам приходили некоторые тренеры, смотрели, как проходят тренировки, как мы общались с футболистами. Так что это нормально, когда ты находишься на сборах, а люди из других команд подходят и смотрят, вопросов нет. Это одна вещь, сам показ тренировочного процесса, но ни в коем случае, как в виде лекции или конференции», — приводит слова Тихонова ТАСС.