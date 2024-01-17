Олег Кононов возглавил «Торпедо»

Московское «Торпедо» объявило о назначении Олега Кононова на пост главного тренера команды. Стороны подписали контракт сроком на два с половиной года. С октября 2023 года главным тренером «Торпедо» был Артем Горлов.

Также было сообщено о смене президента клуба. Новым президентом автозаводцев стал Александр Волнушкин, который ранее входил в наблюдательный совет «Химок». Он сменил на этом посту Ярослава Савина.

Последним местом работы 57-летнего Кононова была команда Второй лиги «Леон Сатурн». Ранее специалист много лет работал в РПЛ, возглавляя ряд клубов — «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» и московский «Спартак».