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13:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Олег Кононов возглавил «Торпедо»

В «Торпедо» объявили и имя нового президента клуба.

Торпедо
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Источник: РИА "Новости"

Московское «Торпедо» объявило о назначении Олега Кононова на пост главного тренера команды. Стороны подписали контракт сроком на два с половиной года. С октября 2023 года главным тренером «Торпедо» был Артем Горлов.

Также было сообщено о смене президента клуба. Новым президентом автозаводцев стал Александр Волнушкин, который ранее входил в наблюдательный совет «Химок». Он сменил на этом посту Ярослава Савина.

Последним местом работы 57-летнего Кононова была команда Второй лиги «Леон Сатурн». Ранее специалист много лет работал в РПЛ, возглавляя ряд клубов — «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» и московский «Спартак».

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 27 очков в 20 матчах. На первом месте — махачкалинское «Динамо», тренером которого является Курбан Бердыев.

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