Олег Кононов возглавил «Торпедо»
В «Торпедо» объявили и имя нового президента клуба.
В «Торпедо» объявили и имя нового президента клуба.
Московское «Торпедо» объявило о назначении Олега Кононова на пост главного тренера команды. Стороны подписали контракт сроком на два с половиной года. С октября 2023 года главным тренером «Торпедо» был Артем Горлов.
Также было сообщено о смене президента клуба. Новым президентом автозаводцев стал Александр Волнушкин, который ранее входил в наблюдательный совет «Химок». Он сменил на этом посту Ярослава Савина.
Последним местом работы 57-летнего Кононова была команда Второй лиги «Леон Сатурн». Ранее специалист много лет работал в РПЛ, возглавляя ряд клубов — «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» и московский «Спартак».
«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 27 очков в 20 матчах. На первом месте — махачкалинское «Динамо», тренером которого является Курбан Бердыев.