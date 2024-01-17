Самый титулованный клуб Узбекистана выставили на продажу
Начата процедура продажи 100% акций ташкентского «Пахтакора».
Начата процедура продажи 100% акций ташкентского «Пахтакора».
Продажа клуба происходит в соответствии с программой приватизации футбольных клубов, утвержденной постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в марте 2023 года. Планируется поэтапно увеличивать долю частных инвесторов.
Прием предложений от претендентов на покупку активов «Пахтакора» осуществляется через электронную торговую платформу E-auksion до 15 февраля.
«Пахтакор» был основан в 1956 году, выступал в высшем дивизионе чемпионата СССР. В 1968 году ташкентский клуб дошел до финала Кубка СССР, где уступил московскому «Торпедо». В конце 1970-х годов в «Пахтакоре» подобралась очень перспективная команда, но 11 августа 1979 года случилась трагедия — она разбилась в авиакатастрофе.
В 32 чемпионатах Узбекистана, проведенных после распада СССР, «Пахтакор» 16 раз становился чемпионом страны.