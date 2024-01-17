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11:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Самый титулованный клуб Узбекистана выставили на продажу

Начата процедура продажи 100% акций ташкентского «Пахтакора».

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Источник: РИА "Новости"

Продажа клуба происходит в соответствии с программой приватизации футбольных клубов, утвержденной постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в марте 2023 года. Планируется поэтапно увеличивать долю частных инвесторов.

Прием предложений от претендентов на покупку активов «Пахтакора» осуществляется через электронную торговую платформу E-auksion до 15 февраля.

«Пахтакор» был основан в 1956 году, выступал в высшем дивизионе чемпионата СССР. В 1968 году ташкентский клуб дошел до финала Кубка СССР, где уступил московскому «Торпедо». В конце 1970-х годов в «Пахтакоре» подобралась очень перспективная команда, но 11 августа 1979 года случилась трагедия — она разбилась в авиакатастрофе.

В 32 чемпионатах Узбекистана, проведенных после распада СССР, «Пахтакор» 16 раз становился чемпионом страны.

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