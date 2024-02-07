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14:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, кто заменит Бердыева в махачкалинском «Динамо»

Махачкалинское «Динамо» объявило о назначении Хасанби Биджиева на пост главного тренера команды.

Динамо МхПервая лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Динамо" Махачкала

«Клуб и специалист достигли договоренности о сотрудничестве. Завтра Хасанби Эдуардович прибудет в расположение команды в Турции для подписания контракта», — сказано в пресс-релизе клуба.

57-летний специалист сменит на этом посту Курбана Бердыева, который на прошлой неделе покинул клуб по собственному желанию. Сообщалось, что Бердыев продолжит тренерскую карьеру в Азербайджане.

Последние три года Биджиев был главным тренером клуба «Спартак-Нальчик», который выступает во Второй лиге. До этого специалист возглавлял курский «Авангард», с которым он выходил в финал Кубка России, а также работал помощником главного тренера в волгоградском «Роторе».

В 2013 году Биджиев работал в махачкалинском «Анжи», где совмещал должность спортивного директора клуба с работой в тренерском штабе Гуса Хиддинка.

Махачкалинское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, на одно очко опережая подмосковные «Химки». Дагестанский клуб впервые в своей истории может выйти в РПЛ.

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