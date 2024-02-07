Стало известно, кто заменит Бердыева в махачкалинском «Динамо»

«Клуб и специалист достигли договоренности о сотрудничестве. Завтра Хасанби Эдуардович прибудет в расположение команды в Турции для подписания контракта», — сказано в пресс-релизе клуба.

57-летний специалист сменит на этом посту Курбана Бердыева, который на прошлой неделе покинул клуб по собственному желанию. Сообщалось, что Бердыев продолжит тренерскую карьеру в Азербайджане.

Последние три года Биджиев был главным тренером клуба «Спартак-Нальчик», который выступает во Второй лиге. До этого специалист возглавлял курский «Авангард», с которым он выходил в финал Кубка России, а также работал помощником главного тренера в волгоградском «Роторе».

В 2013 году Биджиев работал в махачкалинском «Анжи», где совмещал должность спортивного директора клуба с работой в тренерском штабе Гуса Хиддинка.