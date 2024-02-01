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15:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Махачкалинское «Динамо» объявило об уходе Курбана Бердыева

В данный момент «Динамо» лидирует в турнирной таблице Первой лиги.

Динамо МхПервая лига: таблица и календарь
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Источник: https://vk.com/fcdmx

Курбан Бердыев принял решение покинуть должность главного тренера махачкалинского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

Решение соответствует контрактному договору, в котором есть пункт, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке. Отмечается, что Бердыев продолжит готовить команду к весенней части сезона-2023/24 до назначения нового главного тренера.

Бердыев стал главным тренером команды из Махачкалы в июле 2023 года. Под руководством 71-летнего специалиста «Динамо» провело 20 матчей в Первой лиге, в которых одержало 11 побед, четыре раза сыграло вничью и потерпело пять поражений. Махачкалинский клуб с 37 очками лидирует в турнирной таблице.

Ранее Бердыев возглавлял иранский «Трактор», казахстанский «Кайрат», казанский «Рубин», «Ростов» и «Сочи». С казанской командой тренер дважды выигрывал чемпионат России.

По информации Sport24, вероятным вариантом продолжения карьеры тренера является сборная Азербайджана.

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Махачкалинское «Динамо» объявило об уходе Курбана Бердыева
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