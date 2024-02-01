Махачкалинское «Динамо» объявило об уходе Курбана Бердыева

Решение соответствует контрактному договору, в котором есть пункт, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке. Отмечается, что Бердыев продолжит готовить команду к весенней части сезона-2023/24 до назначения нового главного тренера.

Бердыев стал главным тренером команды из Махачкалы в июле 2023 года. Под руководством 71-летнего специалиста «Динамо» провело 20 матчей в Первой лиге, в которых одержало 11 побед, четыре раза сыграло вничью и потерпело пять поражений. Махачкалинский клуб с 37 очками лидирует в турнирной таблице.