Махачкалинское «Динамо» объявило об уходе Курбана Бердыева
В данный момент «Динамо» лидирует в турнирной таблице Первой лиги.
В данный момент «Динамо» лидирует в турнирной таблице Первой лиги.
Курбан Бердыев принял решение покинуть должность главного тренера махачкалинского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.
Решение соответствует контрактному договору, в котором есть пункт, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке. Отмечается, что Бердыев продолжит готовить команду к весенней части сезона-2023/24 до назначения нового главного тренера.
Бердыев стал главным тренером команды из Махачкалы в июле 2023 года. Под руководством 71-летнего специалиста «Динамо» провело 20 матчей в Первой лиге, в которых одержало 11 побед, четыре раза сыграло вничью и потерпело пять поражений. Махачкалинский клуб с 37 очками лидирует в турнирной таблице.
Ранее Бердыев возглавлял иранский «Трактор», казахстанский «Кайрат», казанский «Рубин», «Ростов» и «Сочи». С казанской командой тренер дважды выигрывал чемпионат России.
По информации Sport24, вероятным вариантом продолжения карьеры тренера является сборная Азербайджана.