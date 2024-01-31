Легенда «Зенита» Игорь Денисов стал тренером академии «Торпедо»

Бывший полузащитник «Зенита», «Анжи», «Динамо», «Локомотива» и сборной России Игорь Денисов стал тренером академии московского «Торпедо». 39-летний специалист будет тренировать команду 2011 года, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Игорь Денисов за свою карьеру выступал за петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи», московские «Динамо» и «Локомотив». Он — четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В активе Денисова 54 матча за сборную России.