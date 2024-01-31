Легенда «Зенита» Игорь Денисов стал тренером академии «Торпедо»
Это тренерский дебют для экс-полузащитника, объявившего о завершении карьеры в мае 2019 года.
Бывший полузащитник «Зенита», «Анжи», «Динамо», «Локомотива» и сборной России Игорь Денисов стал тренером академии московского «Торпедо». 39-летний специалист будет тренировать команду 2011 года, сообщает пресс-служба автозаводцев.
Игорь Денисов за свою карьеру выступал за петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи», московские «Динамо» и «Локомотив». Он — четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В активе Денисова 54 матча за сборную России.
В январе 2024 года гланым тренером «Торпедо» был назначен бывший наставник «Спартака» Олег Кононов. «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 27 очков в 20 матчах. На первом месте — махачкалинское «Динамо», тренером которого является Курбан Бердыев.