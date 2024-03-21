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Футбол. Первая лига. Все результаты
15:39 (мск), источник: Sportmail.ru

ФНЛ проведет 25-й тур Первой лиги в тематике «Простоквашино»

Все матчи 25-го тура Первой лиги пройдут в тематическом оформлении мультсериала «Простоквашино». Об этом сообщает официальный сайт ФНЛ.

Первая лига: таблица и календарь
Источник: Соцсети

Акция проводится совместно с киностудией «Союзмультфильм». В рамках тура запланирован ряд различных мероприятий как онлайн, так и оффлайн: стилистически оформленные соцсети с конкурсами для подписчиков, различные возможности для просмотра трансляций, специальная коллекция брендированной продукции, особое оформление стадионов и участие в предматчевых активностях ростовых кукл персонажей «Простоквашино».

Главным событием тура станет показ матчей «Алания» — «Черноморец» и «Арсенал» — «Тюмень» в уникальном тематическом оформлении с использованием интегрированной анимации, благодаря которой непосредственными участниками трансляции станут герои «Простоквашино» Кот Матроскин и Пес Шарик.

«Для нас важно предложить аудитории новый опыт. Мы даем возможность по-новому качественно провести футбольный уик-энд вместе с детьми. Мы не просто проводим футбольные матчи, но и выходим за рамки. Надеемся, что наш проект станет уникальным для индустрии. Все будет зависеть только от болельщиков. Все что мы делаем, делаем в первую очередь для них и именно их оценка и будет решающей», — сказал коммерческий директор ФНЛ Роберт Тер-Абрамян.

Матчи 25-го тура Первой лиги пройдут с 30 марта по 1 апреля. Все игры тематического тура можно будет посмотреть эксклюзивно на платформе VK Видео.

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