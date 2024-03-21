ФНЛ проведет 25-й тур Первой лиги в тематике «Простоквашино»

Акция проводится совместно с киностудией «Союзмультфильм». В рамках тура запланирован ряд различных мероприятий как онлайн, так и оффлайн: стилистически оформленные соцсети с конкурсами для подписчиков, различные возможности для просмотра трансляций, специальная коллекция брендированной продукции, особое оформление стадионов и участие в предматчевых активностях ростовых кукл персонажей «Простоквашино».

«Для нас важно предложить аудитории новый опыт. Мы даем возможность по-новому качественно провести футбольный уик-энд вместе с детьми. Мы не просто проводим футбольные матчи, но и выходим за рамки. Надеемся, что наш проект станет уникальным для индустрии. Все будет зависеть только от болельщиков. Все что мы делаем, делаем в первую очередь для них и именно их оценка и будет решающей», — сказал коммерческий директор ФНЛ Роберт Тер-Абрамян.