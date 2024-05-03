Андрей Тихонов дисквалифицирован на пять матчей Первой лиги

После матча 28-го тура Первой лиги, в которой «Енисей» уступил хабаровскому СКА со счетом 0:3, Андрей Тихонов раскритиковал работу Веры Опейкиной и высказал недовольство тем, что на матч его команды назначили женщину. Позднее Тихонов отметил, что хорошо относится к женщинам-судьям и вообще не делит судей на женщин и мужчин. Речь шла исключительно о профессионализме — в 2024 году Вера Опейкина не работала на матчах Первой и Второй лиги.

3 мая контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение о дисквалификации главного тренера «Енисея». Также Тихонов, участвовавший в заседании по видеосвязи, принес извинения Опейкиной.

«Рассмотрев все материалы дела, КДК принял решение: за действие, направленное на унижение достоинства человека по признаку пола дисквалифицировать Тихонова на пять матчей Первой лиги, три матча считать реальным исполнением, два — условным, и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Испытательный срок — год», — заявил глава КДК Артур Григорьянц.

«Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 40 очков. Лидируют в чемпионате «Химки» и махачкалинское «Динамо». У них 54 и 52 очка, соответственно.