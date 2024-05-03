Андрей Тихонов дисквалифицирован на пять матчей Первой лиги
Главный тренер красноярского «Енисея» наказан за слава об арбитре Вере Опейкиной.
Главный тренер красноярского «Енисея» наказан за слава об арбитре Вере Опейкиной.
После матча 28-го тура Первой лиги, в которой «Енисей» уступил хабаровскому СКА со счетом 0:3, Андрей Тихонов раскритиковал работу Веры Опейкиной и высказал недовольство тем, что на матч его команды назначили женщину. Позднее Тихонов отметил, что хорошо относится к женщинам-судьям и вообще не делит судей на женщин и мужчин. Речь шла исключительно о профессионализме — в 2024 году Вера Опейкина не работала на матчах Первой и Второй лиги.
3 мая контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение о дисквалификации главного тренера «Енисея». Также Тихонов, участвовавший в заседании по видеосвязи, принес извинения Опейкиной.
«Рассмотрев все материалы дела, КДК принял решение: за действие, направленное на унижение достоинства человека по признаку пола дисквалифицировать Тихонова на пять матчей Первой лиги, три матча считать реальным исполнением, два — условным, и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Испытательный срок — год», — заявил глава КДК Артур Григорьянц.
«Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 40 очков. Лидируют в чемпионате «Химки» и махачкалинское «Динамо». У них 54 и 52 очка, соответственно.
53-летний Андрей Тихонов во время своей футбольной карьеры играл за московский «Спартак», «Крылья Советов», «Химки», а также за «Маккаби» (Тель-Авив) и «Локомотив» (Астана). В январе 2024 года Тихонов возглавил «Енисей», до этого работая главным тренером красноярского клуба с 2016 по 2017 год. Также Тихонов был ассистентом тренера в московском «Спартаке» и «Краснодаре», а также возглавлял «Крылья Советов» и «Астану».