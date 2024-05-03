«За дискриминацию мужчин наказали бы?»: Тихонов — о решении КДК
Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал свою дисквалификацию на пять матчей за слова в адрес арбитра Веры Опейкиной.
Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал свою дисквалификацию на пять матчей за слова в адрес арбитра Веры Опейкиной.
После матча 28-го тура Первой лиги, в котором «Енисей» уступил хабаровскому СКА со счетом 0:3, Тихонов раскритиковал работу Веры Опейкиной и остался недоволен тем, что на матч назначили женщину. Позднее Тихонов отметил, что хорошо относится к женщинам-судьям и вообще не делит судей на женщин и мужчин.
Позднее КДК РФС дисквалифицировал Тихонова на пять матчей. Три из которых реальная санкция, два — условно. Также Тихонову назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.
«На заседании КДК я озвучил, что не имею никакой предвзятости по отношению к женщинам-арбитрам. Нас судили женщины и на товарищеских матчах, и на матчах легенд. Я указывал не на пол арбитра, а исключительно на факт того, что человек, который не судил даже вторую лигу в этом сезоне, назначен на наш матч.
В КДК посчитали, что это дискриминация по полу. Фактически я получил дисквалификацию за то, что просто назвал ее женщиной. Но важно подчеркнуть, что мои претензии к судейству не связаны с тем, что арбитр — женщина. Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: “Почему назначили мужчину?” За дискриминацию мужчин я бы тоже получил наказание?» — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».
«Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 40 очков. Лидируют в чемпионате «Химки» и махачкалинское «Динамо». У них 54 и 52 очка, соответственно.