«За дискриминацию мужчин наказали бы?»: Тихонов — о решении КДК

«На заседании КДК я озвучил, что не имею никакой предвзятости по отношению к женщинам-арбитрам. Нас судили женщины и на товарищеских матчах, и на матчах легенд. Я указывал не на пол арбитра, а исключительно на факт того, что человек, который не судил даже вторую лигу в этом сезоне, назначен на наш матч.



В КДК посчитали, что это дискриминация по полу. Фактически я получил дисквалификацию за то, что просто назвал ее женщиной. Но важно подчеркнуть, что мои претензии к судейству не связаны с тем, что арбитр — женщина. Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: “Почему назначили мужчину?” За дискриминацию мужчин я бы тоже получил наказание?» — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».