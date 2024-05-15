Калешин в «Алании» ввел штраф за нецензурную лексику
Об этом рассказал полузащитник владикавказской «Алании» Николай Гиоргобиани.
АланияПервая лига: таблица и календарь
Об этом рассказал полузащитник владикавказской «Алании» Николай Гиоргобиани.
Николай Гиоргобиани рассказал, что главный тренер Евгений Калешин запретил футболистам команды ругаться матом.
«Считаю это нормальной практикой. Стараемся меньше материться. Есть ли те, кому трудно сдерживаться? Нет, мы на Кавказе. Стараемся следить за языком. Не думаю, что это мешает тренировочному процессу», — сказал Гиоргобиани в интервью «Матч ТВ».
«Алания» после 32-х туров набрала 43 очка и занимает 8-е место в Первой лиге. Лидируют в турнирной таблице «Химки» и махачкалинское «Динамо».
45-летний Евгений Калешин возглавляет владикавказский клуб с декабря 2023 года. Ранее он тренировал «Кубань», «Урожай», «Балтику», «Тверь» и тольяттинский «Акрон».