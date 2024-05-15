Калешин в «Алании» ввел штраф за нецензурную лексику

«Считаю это нормальной практикой. Стараемся меньше материться. Есть ли те, кому трудно сдерживаться? Нет, мы на Кавказе. Стараемся следить за языком. Не думаю, что это мешает тренировочному процессу», — сказал Гиоргобиани в интервью «Матч ТВ».