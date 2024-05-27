Евгений Калешин покинул пост главного тренера «Алании»

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт Евгения Калешина с «Аланией» был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Евгений Калешин покинул “Аланию”. Тренер и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию. Футбольный клуб “Алания” благодарит Евгения Игоревича за проделанную работу и желает профессиональных успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

Также к болельщикам обратился президент «Алании» Владимир Гуриев.

«Анализируя итоги прошедшего сезона, я не меньше, чем вы расстроен конечным результатом, ведь нам не удалось достичь поставленной цели. В ближайшее время в “Алании” произойдут изменения, которые коснутся всех направлений развития клуба. “Алания” в следующем сезоне предстанет обновленной командой, которая должна бороться за самые высокие места», — заявил Гуриев.

Под руководством Евгения Калешина команда сыграла 14 матчей, четыре раза выиграла, пять раз проиграла и пять раз сыграла вничью. «Алания» по итогам 34 туров заняла восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. На счету команды 49 очков.