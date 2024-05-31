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11:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Шаронов покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровск»

Бывший защитник казанского «Рубина» и сборной России Роман Шаронов лишился поста главного тренера «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

СКА-ХабаровскПервая лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Дальневосточный клуб не стал продлевать контракт с 47-летним специалистом. Вместе с ним «СКА-Хабаровск» покидают все члены тренерского штаба.

«Главный тренер Роман Шаронов, старший тренер Алексей Румянцев и аналитик Вячеслав Ткачев покидают “СКА-Хабаровск”. Благодарим специалистов за время, проведенное в клубе. Желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере!» — сказано в сообщении клуба.

Шаронов возглавил «СКА-Хабаровск» в июне 2022 года. Под его руководством дальневосточники провели 74 матча, в которых одержали 26 побед при 19 ничьих и 29 поражениях. Минувший сезон в Первой лиге «СКА-Хабаровск» завершил на 12-м месте. В Кубке России клуб дошел до ¼ финала Пути регионов, где уступил московскому «Динамо» (1:2).

Ранее Шаронов возглавлял казанский «Рубин», а также работал ассистентом главного тренера в кипрском «Пафосе».

Акрон
2:1
Первый тайм: 0:1
СКА-Хабаровск
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