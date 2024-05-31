Шаронов покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровск»

Дальневосточный клуб не стал продлевать контракт с 47-летним специалистом. Вместе с ним «СКА-Хабаровск» покидают все члены тренерского штаба.

«Главный тренер Роман Шаронов, старший тренер Алексей Румянцев и аналитик Вячеслав Ткачев покидают “СКА-Хабаровск”. Благодарим специалистов за время, проведенное в клубе. Желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере!» — сказано в сообщении клуба.

Шаронов возглавил «СКА-Хабаровск» в июне 2022 года. Под его руководством дальневосточники провели 74 матча, в которых одержали 26 побед при 19 ничьих и 29 поражениях. Минувший сезон в Первой лиге «СКА-Хабаровск» завершил на 12-м месте. В Кубке России клуб дошел до ¼ финала Пути регионов, где уступил московскому «Динамо» (1:2).