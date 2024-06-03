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17:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Игнашевич обратился к болельщикам после ухода из «Балтики»

Бывший главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич написал письмо болельщикам после ухода из клуба.

БалтикаПервая лига: таблица и календарь

Ранее после суперфинала Кубка России, в котором «Балтика» уступила «Зениту» со счетом 1:2, Игнашевич на пресс-конференции заявил, что покидает клуб.

44-летний Игнашевич возглавил «Балтику» осенью 2021 года. Под его руководством команда провела 105 матчей, одержав 44 победы. В минувшем сезоне РПЛ «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице и покинула элитный дивизион чемпионата России.

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