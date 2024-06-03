Игнашевич обратился к болельщикам после ухода из «Балтики»

Ранее после суперфинала Кубка России, в котором «Балтика» уступила «Зениту» со счетом 1:2, Игнашевич на пресс-конференции заявил, что покидает клуб.

44-летний Игнашевич возглавил «Балтику» осенью 2021 года. Под его руководством команда провела 105 матчей, одержав 44 победы. В минувшем сезоне РПЛ «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице и покинула элитный дивизион чемпионата России.