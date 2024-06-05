Суд не признал фанатов тульского «Арсенала» экстремистами

Как сообщает ТАСС, Тульский областной суд приостановил рассмотрение иска прокурора региона о признании объединения футбольных фанатов «Киборги» экстремистской организацией и запрете его деятельности в России из-за участия ответчика в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ.

«Дело приостановлено до устранения обстоятельств, не позволяющих осуществить судопроизводство. Причина — участие ответчика в боевых действиях в составе ВС РФ», — говорится в заявлении в пресс-службы.

Исковое заявление о признании объединения футбольных фанатов «Киборги» экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ было направлено прокурором Тульской области. По информации областного суда, не имеющая статуса юридического лица организация осуществляет экстремистскую деятельность. В иске сказано, что объединение основано на нацистской и экстремистской идеологии, которая заключается в возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку, а его члены используют и демонстрируют нацистскую атрибутику и символику.