Суд не признал фанатов тульского «Арсенала» экстремистами
Тульский областной суд приостановил производство по делу о признании экстремистским объединения футбольных фанатов «Киборги».
Тульский областной суд приостановил производство по делу о признании экстремистским объединения футбольных фанатов «Киборги».
Как сообщает ТАСС, Тульский областной суд приостановил рассмотрение иска прокурора региона о признании объединения футбольных фанатов «Киборги» экстремистской организацией и запрете его деятельности в России из-за участия ответчика в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ.
«Дело приостановлено до устранения обстоятельств, не позволяющих осуществить судопроизводство. Причина — участие ответчика в боевых действиях в составе ВС РФ», — говорится в заявлении в пресс-службы.
Исковое заявление о признании объединения футбольных фанатов «Киборги» экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ было направлено прокурором Тульской области. По информации областного суда, не имеющая статуса юридического лица организация осуществляет экстремистскую деятельность. В иске сказано, что объединение основано на нацистской и экстремистской идеологии, которая заключается в возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку, а его члены используют и демонстрируют нацистскую атрибутику и символику.
В сезоне-2023/24 тульский «Арсенал» занял четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. В стыковых матчах за право участия в Премьер-лиге в следующем сезоне команда Александра Сторожука уступила «Пари НН» — 2:1, 0:2.