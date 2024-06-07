Футболистам «Балтики» поставлена задача за сезон вернуться в РПЛ

«Перед “Балтикой” стоит задача вернуться в РПЛ в следующем сезоне. Будем бороться за повышение в классе. В этом году наш клуб отмечает юбилей — 70 лет. Это бренд калининградского спорта, объединяющий поколения. И регион у нас — один из самых футбольных в стране. И по числу вовлеченных в этот спорт, и по количеству посещающих матчи главной команды — почти 300 000 человек за минувший сезон. Каждый из них хочет видеть балтийцев среди грандов. И мы сделаем все возможное, чтобы это вновь стало реальностью», — приводит слова Беспрозванных «Спорт-Экспресс».