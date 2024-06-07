Футболистам «Балтики» поставлена задача за сезон вернуться в РПЛ
Об этом сообщил врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.
Об этом сообщил врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.
Алексей Беспрозванных ответил на вопрос о задаче «Балтики» на следующий сезон.
«Перед “Балтикой” стоит задача вернуться в РПЛ в следующем сезоне. Будем бороться за повышение в классе. В этом году наш клуб отмечает юбилей — 70 лет. Это бренд калининградского спорта, объединяющий поколения. И регион у нас — один из самых футбольных в стране. И по числу вовлеченных в этот спорт, и по количеству посещающих матчи главной команды — почти 300 000 человек за минувший сезон. Каждый из них хочет видеть балтийцев среди грандов. И мы сделаем все возможное, чтобы это вновь стало реальностью», — приводит слова Беспрозванных «Спорт-Экспресс».
«Мы сохраним все обязательства со стороны правительства области в прежнем объеме. Ростех обеспечит необходимую поддержку в тех размерах, которые нужны для борьбы за возвращение обратно в элитный дивизион. Команду ждет перекомплектование под задачи, лимиты и требования нового сезона», — добавил врио губернатора Калининградской области.
В минувшем сезоне-2023/24 «Балтика» выступала в элитном дивизионе чемпионата страны впервые с 1998 года. Калининградский клуб занял пятнадцатое место и вылетел в Первую лигу. «Балтика» под руководством покинувшего клуб Сергея Игнашевича впервые в своей истории вышла в финал Кубка России, где уступила петербургскому «Зениту» со счетом 1:2.