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14:09 (мск), источник: Sportmail.ru

«Урал» объявил об уходе бывшего игрока сборной России Газинского

Полузащитник Юрий Газинский покидает екатеринбургский «Урал» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

УралПервая лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

34-летний футболист выступал за уральцев с августа 2022 года. Всего он провел за «Урал» 28 матчей, в которых забил пять матчей и сделал три голевые передачи. В минувшем сезоне из-за травмы плеча Газинский провел всего восемь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

«Болельщики надолго запомнят коронные голы Юры на дальней штанге, после розыгрыша угловых! К сожалению, серьезные травмы не дали полузащитнику еще больше проявить свое мастерство в матчах. Спасибо, Юра, за два года, проведенные в Екатеринбурге, и желаем тебе успехов в дальнейшем!» — сказано в заявлении клуба.

Ранее Газинский на протяжении девяти сезонов выступал за «Краснодар», за который в общей сложности провел 282 матча. Также в активе полузащитника 21 матч за сборную России.

По итогам минувшего сезона «Урал» вылетел в Первую лигу, уступив в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону» (2:0, 1:2). Впервые с 2013 года клуб из Екатеринбурга не сыграет в РПЛ.

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