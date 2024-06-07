«Урал» объявил об уходе бывшего игрока сборной России Газинского

34-летний футболист выступал за уральцев с августа 2022 года. Всего он провел за «Урал» 28 матчей, в которых забил пять матчей и сделал три голевые передачи. В минувшем сезоне из-за травмы плеча Газинский провел всего восемь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

«Болельщики надолго запомнят коронные голы Юры на дальней штанге, после розыгрыша угловых! К сожалению, серьезные травмы не дали полузащитнику еще больше проявить свое мастерство в матчах. Спасибо, Юра, за два года, проведенные в Екатеринбурге, и желаем тебе успехов в дальнейшем!» — сказано в заявлении клуба.

Ранее Газинский на протяжении девяти сезонов выступал за «Краснодар», за который в общей сложности провел 282 матча. Также в активе полузащитника 21 матч за сборную России.