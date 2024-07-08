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15:34 (мск), источник: Sportmail.ru

«Сочи» разгромил аргентинский «Тальерес» в матче Летнего кубка

Футбольный клуб «Сочи» крупно обыграл аргентинский «Тальерес» (5:0) в матче Летнего кубка РПЛ в Санкт-Петербурге.

Сочи
Зенит
Црвена Звезда
Источник: ФК "Сочи"

Встреча прошла на «Газпром Арене». В составе победителей отличились Мартин Крамарич (30-я минута), Илья Сафронов (59-я), Даниил Мартовой (80-я), Владислав Левин (пенальти, 88-я) и Руслан Барт (90+2-я). Эта победа стала первой для команды Роберта Морено в Летнем кубке.

Стартовый состав «Сочи»: Дегтев, Макарчук, Литвинов, Марсело, Заика, Кравцов, Начо, Макаров, Крамарич, Бурмистров, Федоров.

Ранее сочинцы уступили петербургскому «Зениту» со счетом 2:5 и сербской «Црвене Звезде» со счетом 0:2. По итогам турнира «Сочи» набрал три очка.

Сегодня вечером «Зенит» проведет заключительный матч в рамках Летнего кубка РПЛ против «Црвены Звезды».

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