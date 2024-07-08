«Сочи» разгромил аргентинский «Тальерес» в матче Летнего кубка

Встреча прошла на «Газпром Арене». В составе победителей отличились Мартин Крамарич (30-я минута), Илья Сафронов (59-я), Даниил Мартовой (80-я), Владислав Левин (пенальти, 88-я) и Руслан Барт (90+2-я). Эта победа стала первой для команды Роберта Морено в Летнем кубке.

Стартовый состав «Сочи»: Дегтев, Макарчук, Литвинов, Марсело, Заика, Кравцов, Начо, Макаров, Крамарич, Бурмистров, Федоров.

Ранее сочинцы уступили петербургскому «Зениту» со счетом 2:5 и сербской «Црвене Звезде» со счетом 0:2. По итогам турнира «Сочи» набрал три очка.