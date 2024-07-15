Украинский футболист заявил о желании играть за сборную России

В июне 19-летний уроженец Днепропетровска получил российское спортивное гражданство.

«Очень хочу играть за сборную России. Носить майку сборной — большая честь! У меня есть футболка с автографом Дениса Черышева с чемпионата мира в России, знаком с ним. Цель — попасть в основную команду. Готов к конкуренции. На моей позиции играют Пиняев, Зиньковский, Глушенков. Конкуренция — двигатель прогресса», — сказал Червяков.

Червяков выступает за «Торпедо» с августа прошлого года. В прошлом сезоне он провел за 19 матчей в Первой лиге, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.