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18:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Украинский футболист заявил о желании играть за сборную России

Полузащитник московского «Торпедо» Руслан Червяков выразил желание выступать за сборную России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Торпедо
Украина
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Источник: ФК "Торпедо"

В июне 19-летний уроженец Днепропетровска получил российское спортивное гражданство.

«Очень хочу играть за сборную России. Носить майку сборной — большая честь! У меня есть футболка с автографом Дениса Черышева с чемпионата мира в России, знаком с ним. Цель — попасть в основную команду. Готов к конкуренции. На моей позиции играют Пиняев, Зиньковский, Глушенков. Конкуренция — двигатель прогресса», — сказал Червяков.

Червяков выступает за «Торпедо» с августа прошлого года. В прошлом сезоне он провел за 19 матчей в Первой лиге, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

На Украине Червяков выступал за юношеские команды «Днепра» и «Шахтера». В 2022 году он находился в академии «Валенсии», после чего перебрался в молодежную команду португальского «Жил Висенте».

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