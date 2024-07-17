«Севилья» заинтересована в покупке защитника «Сочи» Дркушича

Как сообщает «Чемпионат», центральный защитник Ваня Дркушич может перейти в испанскую «Севилью».

Словенец перешел в «Сочи» из люблянского клуба «Браво» в январе 2022 года за 120 тысяч евро. В минувшем сезоне 24-летний Ваня Дркушич принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ваня Дркушич в июне успешно выступил со сборной Словенией на чемпионате Европы в Германии, проведя все матчи своей команды без замен. Словенцы вышли из группы, сыграв вничью с Данией (1:1), Сербией (1:1) и Англией (0:0), а в ⅛ финала едва не выбили Португалию во главе с Криштиану Роналду — 0:0 в основное и дополнительное время и поражение 0:3 по пенальти.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,8 млн евро.