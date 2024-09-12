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Поддубский вернулся на пост главного тренера «СКА-Хабаровск»

Алексей Поддубский назначен на пост главного тренера «СКА-Хабаровск», сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "СКА-Хабаровск"

С 21 августа Поддубский был исполняющим обязянности главного тренера, после увольнения Дмитрия Воецкого. Контракт с Поддубским рассчитан до конца сезона.

«С возвращением на командный мостик, Алексей Николаевич! От всей души желаем Вам успехов на Вашем нелегком поприще и новых больших побед», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

52-летний Поддубский вошел в тренерский штаб Воецкого в июне. Специалист ранее уже возглавлял клуб, под его руководством команда играла в стыковых матчах за право выхода в Российскую премьер-лигу, после чего провела сезон в высшем дивизионе чемпионата страны.

«СКА‑Хабаровск» неудачно провел старт нового сезона Первой лиги. Команда потерпела шесть поражений в девяти матчах и занимает 16‑е место в турнирной таблице. В следующем туре Первой лиги дальневосточная команда на домашнем поле примет «Нефтехимик».

Поддубский является воспитанником «СКА-Хабаровск». Всего в составе клуба за карьеру футболиста он провел 450 матчей, в которых забил 57 мячей.