Поддубский вернулся на пост главного тренера «СКА-Хабаровск»

52-летний Поддубский вошел в тренерский штаб Воецкого в июне. Специалист ранее уже возглавлял клуб, под его руководством команда играла в стыковых матчах за право выхода в Российскую премьер-лигу, после чего провела сезон в высшем дивизионе чемпионата страны.