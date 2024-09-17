«Алания» объявила о возвращении Спартака Гогниева

Гогниев ранее уже руководил «Аланией» с июля 2019 по май 2022 года. За три сезона работы он вывел клуб из Второй лиги в ФНЛ, пробился в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России. После ухода из «Алании» Гогниев отработал один неполный сезон в подмосковных «Химках».