«Алания» объявила о возвращении Спартака Гогниева

43-летний специалист сменил в должности Султана Тазабаева, который покинул команду в понедельник.
Гогниев ранее уже руководил «Аланией» с июля 2019 по май 2022 года. За три сезона работы он вывел клуб из Второй лиги в ФНЛ, пробился в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России. После ухода из «Алании» Гогниев отработал один неполный сезон в подмосковных «Химках».
После десяти туров «Алания» занимает 16-е место в турнирной таблице и находится в зоне вылета. В субботу, 21 сентября, команда из Северной Осетии на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».