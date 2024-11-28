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Президент «Урала» отреагировал на новость, что у него рак

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о наличии у него онкологического заболевания.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Ранее журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что у Иванова рак, и поэтому он много времени проводит на лечении в Германии.

— Пишут, что у вас рак. Что можете сказать об этом?

— Ничего я не буду говорить об этом. Зачем? Не знаю, откуда Иван Карпов что берет. Написал и написал. Есть некоторые проблемы, но сказать, что я с ними не справлюсь… Я думаю, что я справлюсь. Думаю, все нормально у меня будет. Сейчас я себя чувствую нормально. Вы видите, я на работе, хожу на игры, хожу на тренировки. Так что все нормально. Дай бог, все будет хорошо. Сейчас я себя нормально чувствую, — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

63-летний Иванов занимает пост президента «Урала» с 2003 года. По итогам прошлого сезона клуб из Екатеринбурга вылетел в Первую лигу.

В начале ноября в отставку был отправлен главный тренер клуба Евгений Аверьянов. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен экс-игрок сборной России Олег Шатов, который входил в тренерский штаб Аверьянова. При Шатове «Урал» одержал три победы.

В текущем сезоне «Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги с 36 очками. В следующем туре клуб из Екатеринбурга встретится с «Чайкой».

Урал
1:1
Первый тайм: 0:0
Химки
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
27.11.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена, 4578 зрителей
Главные тренеры
Олег Шатов
Франк Артига
Голы
Урал
Максим Воронов
(Лео Гогличидзе)
77′
Химки
Бутта Магомедов
83′
Составы команд
Урал
77
Денис Щербицкий
24
Егор Филипенко
16
Фернандо Итало
4
Артур Юсупов
17
Владислав Малькевич
75
Фаниль Сунгатулин
70
Матвей Бардачев
46′
6
Лео Гогличидзе
11
Алексей Ионов
67′
50
Максим Воронов
18
Никита Морозов
80′
27
Иван Чудин
14
Юрий Железнов
68′
42
Егор Мосин
97
Илья Ишков
80′
7
Илья Порохов
Химки
96
Игорь Обухов
90′
10
Самину Квари Абдуллахи
80
Хетаг Хосонов
97
Бутта Магомедов
7
Илья Садыгов
9
Александр Руденко
14
Георгий Джикия
61′
13
Сергей Терехов
24
Эдгардо Фаринья
46′
2
Петар Голубович
72
Дани Фернандес
46′
25
Александр Филин
99
Ориньо
89′
70
Руслан Оздоев
17
Илья Берковский
75′
77
Алекс Корредера
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Урал
Первая лига: таблица и календарь