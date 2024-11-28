Президент «Урала» отреагировал на новость, что у него рак

— Ничего я не буду говорить об этом. Зачем? Не знаю, откуда Иван Карпов что берет. Написал и написал. Есть некоторые проблемы, но сказать, что я с ними не справлюсь… Я думаю, что я справлюсь. Думаю, все нормально у меня будет. Сейчас я себя чувствую нормально. Вы видите, я на работе, хожу на игры, хожу на тренировки. Так что все нормально. Дай бог, все будет хорошо. Сейчас я себя нормально чувствую, — приводит слова Иванова «Матч ТВ».