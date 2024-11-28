Президент «Урала» отреагировал на новость, что у него рак

Ранее журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что у Иванова рак, и поэтому он много времени проводит на лечении в Германии.
— Пишут, что у вас рак. Что можете сказать об этом?
— Ничего я не буду говорить об этом. Зачем? Не знаю, откуда Иван Карпов что берет. Написал и написал. Есть некоторые проблемы, но сказать, что я с ними не справлюсь… Я думаю, что я справлюсь. Думаю, все нормально у меня будет. Сейчас я себя чувствую нормально. Вы видите, я на работе, хожу на игры, хожу на тренировки. Так что все нормально. Дай бог, все будет хорошо. Сейчас я себя нормально чувствую, — приводит слова Иванова «Матч ТВ».
63-летний Иванов занимает пост президента «Урала» с 2003 года. По итогам прошлого сезона клуб из Екатеринбурга вылетел в Первую лигу.
В начале ноября в отставку был отправлен главный тренер клуба Евгений Аверьянов. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен экс-игрок сборной России Олег Шатов, который входил в тренерский штаб Аверьянова. При Шатове «Урал» одержал три победы.
В текущем сезоне «Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги с 36 очками. В следующем туре клуб из Екатеринбурга встретится с «Чайкой».