Ари назначен новым спортивным директором «Торпедо»

Экс-нападающий сборной России Ари сообщил о назначении на пост спортивного директора московского «Торпедо».
«Подтверждаю: я — новый спортивный директор “Торпедо”. Уже нахожусь в России», — заявил Ари «РБ Спорт».
Ари в РПЛ выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Сейчас 38-летний футболист занимает должность играющего президента клуба «Атлетико Сеаренсе», который участвует в бразильской серии D. По данным источника, бразилец уже прибыл в Россию.
В 2018 году Ари провел 2 матча за национальную команду России против сборных Германии и Швеции. Оба матча россияне проиграли, а Ари не удалось отличиться. После данных игр на тот момент футболист «Краснодара» перестал вызываться в состав национальной команды.
Московское «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Кононова набрала 43 очка в 21 матче. На первой строчке находится «Балтика» с 45 очками. Черно-белые имеют серии без поражений в Первой лиге, которая на данный момент достигает 26 матчей. Последний раз автозаводцы проигрывали в Первой лиге в 30-м туре прошлого сезона во встрече с «Химками» — 1:2.
Главным тренером «Торпедо» с января 2024 года является экс-наставник «Спартака» и «Краснодара» Олег Кононов.