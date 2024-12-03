Ари назначен новым спортивным директором «Торпедо»

Московское «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Кононова набрала 43 очка в 21 матче. На первой строчке находится «Балтика» с 45 очками. Черно-белые имеют серии без поражений в Первой лиге, которая на данный момент достигает 26 матчей. Последний раз автозаводцы проигрывали в Первой лиге в 30-м туре прошлого сезона во встрече с «Химками» — 1:2.