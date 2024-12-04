Экс-вратарь сборной покинет клуб Первой лиги спустя три месяца

Станислав Крицюк покидает «Тюмень» по обоюдному согласию сторон. У 34-летнего футболиста есть два потенциальных варианта для продолжения карьеры в Португалии.
«Крицюк уходит. Покидает команду по обоюдному согласию сторон. Были договоренности», — приводит слова директора клуба Александра Попова «Матч ТВ».
Станислав Крицюк является воспитанником тольяттинской Академии футбола имени Юрия Коноплева. В 2013 году он перебрался в Португалию, где провел большую часть своей карьеры, выступая за «Брагу», «Риу Аве», «Белененсеш» и «Жил Висенте».
В России Крицюк известен по выступлениям за «Краснодар» (2016−2020) и «Зенит» (2021−2022). В 2016 году вратарь вызывался в сборную России и провел за национальную команду два товарищеских матча.
«Тюмень» занимает последнее 18-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе после 21 матча 12 набранных очков. Лидирует сейчас калининградская «Балтика» (45 очков). Вторую строчку занимает «Торпедо» (43 балла). Далее следуют «Урал» и «Сочи», набравшие по 37 очков. Первая лига ушла на зимнюю паузу, соревнования возобновятся в марте будущего года.