Отец Дениса Черышева покинул пост главного тренера «Шинника»

Ярославский «Шинник» ушел на зимний перерыв в Первой лиге на 14-м месте в турнирной таблице, набрав в 21 матче 21 очко. Команду в четвертый раз в своей карьере возглавил 68-летний Александр Побегалов. При нем «Шинник» был пятым в Российской Премьер-лиге в 2003 году. Побегалов с лета 2023 года занимал в клубе пост спортивного координатора.