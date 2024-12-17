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Отец Дениса Черышева покинул пост главного тренера «Шинника»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Черышев возглавил ярославский клуб в декабре 2023 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Шинник» отправил в отставку главного тренера Дмитрия Черышева, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Контракт с 55-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон.

Ярославский «Шинник» ушел на зимний перерыв в Первой лиге на 14-м месте в турнирной таблице, набрав в 21 матче 21 очко. Команду в четвертый раз в своей карьере возглавил 68-летний Александр Побегалов. При нем «Шинник» был пятым в Российской Премьер-лиге в 2003 году. Побегалов с лета 2023 года занимал в клубе пост спортивного координатора.

Дмитрий Черышев ранее тренировал детскую команду мадридского «Реала», в которой играл его сын Денис, а также «Волгу», саранскую «Мордовию». «Нижний Новгород», андоррский клуб «Санта-Колома».

Денис Черышев с сентября выступает за греческий «Паниониос». Ранее Денис выступал «Венецию», а также за испанские «Валенсию», «Севилью», «Реал» и «Вильярреал». На счету футболиста 33 матча за сборную России, в которых он забил 12 мячей, четыре из которых — на домашнем чемпионате мира 2018 года.

Шинник
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