Генсек РФС: рекомендую решить вопрос с «Черноморцем» до пятницы

«Вы знаете, что этот стадион региональный, он не принадлежит РФС. Он находится в собственности Краснодарского края. Как мне кажется, стадион — это важнейший вопрос. В Краснодарском крае есть как минимум два стадиона, стопроцентно готовых для участия в матчах РПЛ. Тут вопрос к руководству “Черноморца”. Мне кажется, это решаемый вопрос.



Есть практика выдачи лицензий на соответствующих условиях предоставления документов к конкретной дате. Но эта дата не может быть позднее 1 июля, когда начинается новый сезон с точки зрения циклов календарей, нам нужно определять состав участников и в Первой лиге, и в РПЛ. Это теоретическая возможность. Я бы порекомендовал коллегам все решить до пятницы.



Весь набор инфраструктурных требований призван способствовать развитию клубного профессионального футбола как продукта. Если лига его видит соответствующим образом, почему мы должны говорить, что надо понизить планку? Повысить можно, — сказал Митрофанов.