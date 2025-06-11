Сторожук покинул пост главного тренера тульского «Арсенала»

— Обсуждали ли со Сторожуком его будущее после ухода тульского «Арсенала»? Собирается отдыхать или сразу снова начнет работу?

— Александр Александрович принимает другую команду. Он возглавит «Ахмат». 16 июня они уже приступают к работе с «Ахматом», — сказал Гриньковский «Матч ТВ».