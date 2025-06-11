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Сторожук покинул пост главного тренера тульского «Арсенала»

В клубе из Тулы сообщили, что Александр Сторожук возглавит команду Российской Премьер-лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «Арсенал» Тула

«Арсенал» объявил об уходе главного тренера команды Александра Сторожука. Контракт с 43-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон.

Сторожук работал с командой с января 2023 года. Под его руководством команда провела 87 матчей, в которых одержала 25 побед, 36 раз сыграла вничью и потерпела 26 поражений. В сезоне-2024/25 Первой лиги тульский клуб занял десятое место в турнирной таблице.

Ранее в СМИ появилась информация, что Мирослав Ромащенко близок к назначению на пост главного тренера тульского «Арсенала». Специалист уже был в Туле и встречался с губернатором.

Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Гриньковский сообщил, что покинувший клуб Александр Сторожук станет главным тренером грозненского «Ахмата».

— Обсуждали ли со Сторожуком его будущее после ухода тульского «Арсенала»? Собирается отдыхать или сразу снова начнет работу?
— Александр Александрович принимает другую команду. Он возглавит «Ахмат». 16 июня они уже приступают к работе с «Ахматом», — сказал Гриньковский «Матч ТВ».

«Ахмат» занял 14‑е место в таблице РПЛ, сохранив прописку в высшем дивизионе по итогам стыковых матчей после победы в двухматчевом противостоянии над «Уралом».

Ранее Сторожук работал в «Краснодаре», возглавляя поочередно молодежную, вторую и основную команду «быков».