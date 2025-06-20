Григорий Иванов: «Урал» готов заменить «Торпедо» в РПЛ

19 июня появилась информация о том, что в отношении владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбуждено уголовное дело. Обоих обвиняют во взятке судье матча за обеспечение необходимого результатах. Соболев и Скородумов задержаны правоохранительными органами. В домах подозреваемых проводятся обыски. По итогам сезона-2024/2025 «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и напрямую вышло в РПЛ. «Автозаводцы» отсутствовали в элите российского футбола три года.