Григорий Иванов: «Урал» готов заменить «Торпедо» в РПЛ

19 июня появилась информация о том, что в отношении владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбуждено уголовное дело. Обоих обвиняют во взятке судье матча за обеспечение необходимого результатах. Соболев и Скородумов задержаны правоохранительными органами. В домах подозреваемых проводятся обыски. По итогам сезона-2024/2025 «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и напрямую вышло в РПЛ. «Автозаводцы» отсутствовали в элите российского футбола три года.
«С руководством РПЛ не общаемся по вопросу “Торпедо”. Только вчера новость вышла и не знаю всех причин. “Урал” готов заменить “Торпедо”. У нас есть состав, любой клуб можем заменить», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».
При этом руководитель екатеринбургского клуба подчеркнул, что ему не хотелось бы видеть исключение «Торпедо» из Российской Премьер-лиги по неспортивным причинам.
«Урал» занял четвертое место по итогам сезона Первой лиги. В стыковых матчах за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне «Урал» уступил «Ахмату» (2:1, 0:2). Позже Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что судья Сергей Иванов ошибочно отменил гол екатеринбуржцев на 12-й минуте ответного стыкового матча.