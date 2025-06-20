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Григорий Иванов: «Урал» готов заменить «Торпедо» в РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о проблемах руководства московского «Торпедо».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Донат Сорокин/ТАСС

19 июня появилась информация о том, что в отношении владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбуждено уголовное дело. Обоих обвиняют во взятке судье матча за обеспечение необходимого результатах. Соболев и Скородумов задержаны правоохранительными органами. В домах подозреваемых проводятся обыски. По итогам сезона-2024/2025 «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и напрямую вышло в РПЛ. «Автозаводцы» отсутствовали в элите российского футбола три года.

«С руководством РПЛ не общаемся по вопросу “Торпедо”. Только вчера новость вышла и не знаю всех причин. “Урал” готов заменить “Торпедо”. У нас есть состав, любой клуб можем заменить», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

При этом руководитель екатеринбургского клуба подчеркнул, что ему не хотелось бы видеть исключение «Торпедо» из Российской Премьер-лиги по неспортивным причинам.

«Урал» занял четвертое место по итогам сезона Первой лиги. В стыковых матчах за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне «Урал» уступил «Ахмату» (2:1, 0:2). Позже Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что судья Сергей Иванов ошибочно отменил гол екатеринбуржцев на 12-й минуте ответного стыкового матча.