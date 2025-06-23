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Президент «Урала» назвал нового главного тренера команды

Президент «Урала» Григорий Иванов анонсировал назначение Мирослава Ромащенко новым главным тренером клуба. Ранее Ромащенко работал в «Урале» помощником Олега Шатова.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мирослав Ромащенко будет главным тренером команды. Мы с ним находимся в хороших отношениях и договорились о дальнейшей работе. У нас с ним еще действует контракт на полтора года. Когда мы все оформим официально, то все скажем», — приводит слова Григория Иванова РИА Новости.

«Урал» занял четвертое место по итогам сезона Первой лиги. В стыковых матчах за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне «Урал» уступил «Ахмату» (2:1, 0:2). Позже Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что судья Сергей Иванов ошибочно отменил гол екатеринбуржцев на 12-й минуте ответного стыкового матча.

Специалисту из Беларуси 51 год. С 2023-го по 2024 год Ромащенко был главным тренером «Ахмата». 12 лет до того он работал в штабе Станислава Черчесова в «Жемчужине», «Тереке», «Амкаре», «Динамо», «Легии», сборной России и «Ференцвароше».

Во время своей карьеры футболиста Мирослав Ромащенко выступал за белорусские клубы, а также за «Уралмаш» и «Спартак», в составе которого защитник стал двукратным чемпионом России. В активе Ромащенко 15 матчей и 1 гол за сборную Беларуси.