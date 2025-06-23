Президент «Урала» назвал нового главного тренера команды

«Мирослав Ромащенко будет главным тренером команды. Мы с ним находимся в хороших отношениях и договорились о дальнейшей работе. У нас с ним еще действует контракт на полтора года. Когда мы все оформим официально, то все скажем», — приводит слова Григория Иванова РИА Новости.